Escucha las noticias del día

En la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica acusó a Israel de utilizar el hambre como arma contra los palestinos en Gaza, calificándolo de violación del derecho internacional.

Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, España, Arabia Saudita, Bélgica y Argelia hicieron eco de esta preocupación, citando el desprecio de Tel Aviv ante las obligaciones humanitarias y las sentencias de la ONU. Los representantes advirtieron sobre el colapso del sistema de ayuda y la gravedad de la hambruna a la que ha sido sometida la población en Gaza. También instaron a una acción global y reafirmaron su apoyo a la autodeterminación palestina, en medio de lo que describieron como una catástrofe humanitaria en desarrollo. Israel, en su ofensiva genocida, ha matado a más de 52.300 palestinos desde octubre de 2023.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presionó a la comunidad internacional a "tomar medidas irreversibles para implementar una solución de dos Estados" entre Israel y los palestinos. "Animo a los Estados miembros a ir más allá de las afirmaciones y a pensar creativamente sobre pasos concretos para apoyar una solución viable de dos Estados antes de que sea demasiado tarde", dijo Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad este martes. Francia y Arabia Saudita serán coanfitriones de la conferencia en las Naciones Unidas en junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en un par de eventos en Michigan para celebrar los primeros 100 días de su segundo mandato. En un mitin abarrotado en Macomb, Trump destacó el crecimiento económico del país y declaró: "Las empresas están regresando a Michigan". Enfatizando una inversión de un billón de dólares en defensa, elogió a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por proteger la Base de la Guardia Nacional Aérea de Selfridge. Aunque el índice de aprobación de Trump cayó al 42 por ciento, según una encuesta de Reuters-Ipsos, el mandatario continúa promoviendo los éxitos de su administración, proclamando el mejor comienzo en la historia presidencial de Estados Unidos.

Al menos 27 policías y militares han muerto en Colombia durante las últimas dos semanas, en ataques perpetrados en diferentes partes del país, declaró el presidente Gustavo Petro este martes. El mandatario atribuyó las muertes a la banda criminal Clan del Golfo. "El Clan de Golfo, como respuesta a la caída de varios de sus jefes ha decidio matar hijos del pueblo. Lleva 27 policías y mlitares asesinados bajo plan pistola. Es un asesinato sistemático de hijos del pueblo.", declaró Petro en su cuenta X. El término "plan pistola" se refiere al asesinato indiscriminado de policías y militares, incluso cuando están fuera de servicio o de permiso familiar.

Y por último…Los BRICS se unen en rechazo a la política arancelaria de Trump. Los ministros de Relaciones Exteriores del bloque BRICS, incluidos los de China y Rusia, criticaron el creciente "proteccionismo comercial" durante la reunión que sostuvieron en Río de Janeiro, Brasil, en una respuesta directa a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, enfatizó el "fuerte rechazo" del grupo a tales políticas, aunque no nombró a Trump. En medio de la escalada de medidas, China ha impuesto aranceles del 125 por ciento a los productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos ha impuesto aranceles del 10 por ciento a numerosos países. Los ministros acordaron una postura unificada contra los conflictos comerciales justo antes de la cumbre de líderes que se celebrará dentro de tres meses.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.