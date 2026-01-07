Cómo la guerra en Ucrania aceleró un cambio en el sector de defensa y por qué Türkiye ahora lidera
A medida que las guerras y los conflictos experimentan cambios trascendentales, los países se han visto en la necesidad de realizar cambios radicales para mantenerse actualizados con las necesidades cambiantes del campo de batalla.
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
A medida que más adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial para obtener apoyo emocional, los expertos advierten que estas máquinas carecen de empatía, juicio clínico y la capacidad de responder en momentos de crisis.
En la educación está la clave para sanar el mundo, destaca la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, elogió el trabajo de la Fundación Maarif por impulsar la educación más allá de las fronteras del país, y señaló que este es "un modelo pionero en diplomacia educativa".
El primer vehículo de transferencia orbital de Türkiye comienza oficialmente su misión espacial
Bautizado como FGN-TUG-S01, el primer vehículo de transferencia orbital de Türkiye (OTV, por sus siglas en inglés) empezó a transmitir “con éxito sus primeros datos” y así debutó en su misión espacial, informó la empresa fabricante Fergani Space.
Empresas turcas de defensa desarrollan drones salvavidas para rescates en desastres naturales
Los drones de carga de alta capacidad cobraron protagonismo tras el rescate aéreo de una persona atrapada por las inundaciones en Vietnam, en un episodio que demostró la ayuda vital que pueden brindar en operaciones de emergencia.
La inteligencia artificial gana terreno en hospitales de Argentina y abre debates éticos
En Argentina, la IA ya se está empleando para anticipar complicaciones en pacientes y hasta para prevenir brotes de dengue. Sin embargo, profesionales advierten que el incremento en su uso plantea riesgos y amenaza el vínculo médico-paciente.
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Un informe de la Academia de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIA) advierte que la transformación digital-verde de la energía, clave para construir redes inteligentes y libres de carbono, mejora la eficacia pero introduce nuevas vulnerabilidades.
EE.UU. vs. China: la guerra tecnológica del siglo XXI y la disputa por el liderazgo mundial
EE.UU. tiene 10 veces más centros de datos que China y sus empresas tecnológicas invierten seis veces más. Sin embargo, Beijing lidera la producción de autos eléctricos y teléfonos inteligentes. Una puja con final abierto que puede ser determinante.