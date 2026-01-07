CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Cómo la guerra en Ucrania aceleró un cambio en el sector de defensa y por qué Türkiye ahora lidera
Cómo la guerra en Ucrania aceleró un cambio en el sector de defensa y por qué Türkiye ahora lidera
A medida que las guerras y los conflictos experimentan cambios trascendentales, los países se han visto en la necesidad de realizar cambios radicales para mantenerse actualizados con las necesidades cambiantes del campo de batalla.
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
En la educación está la clave para sanar el mundo, destaca la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan
El primer vehículo de transferencia orbital de Türkiye comienza oficialmente su misión espacial
Empresas turcas de defensa desarrollan drones salvavidas para rescates en desastres naturales
La inteligencia artificial gana terreno en hospitales de Argentina y abre debates éticos
En Argentina, la IA ya se está empleando para anticipar complicaciones en pacientes y hasta para prevenir brotes de dengue. Sin embargo, profesionales advierten que el incremento en su uso plantea riesgos y amenaza el vínculo médico-paciente.
La inteligencia artificial gana terreno en hospitales de Argentina y abre debates éticos
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Del dominio a la dependencia: cómo la carrera de IA entre EE.UU. y China está moldeando el futuro
La IA revoluciona carreras y trabajos: ¿están los jóvenes preparados para el mundo que viene?
Equipo liderado por astrónomo turco descubre cuatro exoplanetas: uno de ellos podría albergar vida
Uno de estos cuatro nuevos exoplanetas orbita dentro de la zona habitable de su estrella, por lo que la presencia de agua sería una posibilidad.
Equipo liderado por astrónomo turco descubre cuatro exoplanetas: uno de ellos podría albergar vida
EE.UU. vs. China: la guerra tecnológica del siglo XXI y la disputa por el liderazgo mundial
EE.UU. tiene 10 veces más centros de datos que China y sus empresas tecnológicas invierten seis veces más. Sin embargo, Beijing lidera la producción de autos eléctricos y teléfonos inteligentes. Una puja con final abierto que puede ser determinante.
EE.UU. vs. China: la guerra tecnológica del siglo XXI y la disputa por el liderazgo mundial
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
El gigante tecnológico dice que una revisión confirmó elementos de informes de que la inteligencia militar israelí utilizó Azure para interceptar llamadas palestinas a gran escala.
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA