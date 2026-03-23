OPINION
Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada
En Ramadán, el mes bendito para los musulmanes, la ola de violencia de colonos y fuerzas israelíes sólo se ha disparado. En las cárceles, los prisioneros no pueden ayunar correctamente, mientras los incendios a mezquitas y las detenciones aumentan.
Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada
En Ramadán, el mes bendito para los musulmanes, la ola de violencia de colonos y fuerzas israelíes sólo se ha disparado. En las cárceles, los prisioneros no pueden ayunar correctamente, mientras los incendios a mezquitas y las detenciones aumentan.
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
Tropas israelíes desplegadas de madrugada impusieron restricciones de movimiento y detuvieron a varios residentes palestinos, según testimonios que testigos realizaron a la agencia de noticias Anadolu.
La apropiación israelí de tierras palestinas se acelera en Cisjordania ocupada ante nueva ley
La medida que aprobó Israel para registrar como “propiedad estatal” tierras de Cisjordania ocupada perjudicará sistemáticamente a los palestinos, muchos de los cuales dependen de la herencia consuetudinaria y de registros parciales de épocas pasadas.
Türkiye condena junto a otros países la expansión de Israel en su control sobre Cisjordania ocupada
En un comunicado conjunto, Türkiye y otros países, además de la Liga Árabe y la OCI, rechazaron las medidas israelíes que pretenden modificar la composición demográfica y el estatus de Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.