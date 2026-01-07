La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca
Contratos secretos con la empresa israelí Mekorot, reformas al Código de Agua y un fallo judicial habilitaron un proyecto minero en Mendoza, Argentina. Comunidades denuncian una avanzada sionista para impulsar la megaminería y mercantilizar el agua.
Türkiye llega al corazón de diplomacia climática global como anfitrión de la COP31 en 2026
La principal cita internacional en 2026 para abordar la crisis climática tendrá lugar en Türkiye, país que acogerá la COP31. ¿Cómo funciona esta conferencia de la ONU y qué implica ser el anfitrión de un evento de esta magnitud?
La COP30 cierra sus puertas sin compromisos claros sobre la eliminación de combustibles fósiles
La conferencia de la ONU sobre cambio climático concluyó en Belém, Brasil, con una declaración final que evita compromisos concretos para abandonar los combustibles fósiles y se limita a pedir acelerar la acción climática voluntariamente.
COP30 se extiende ante desacuerdos y divisiones sobre futuro de combustibles fósiles: ¿qué pasa?
La conferencia de la ONU sobre cambio climático, COP30, debía cerrar este viernes en Brasil, pero las negociaciones se extendieron. Los borradores dejaron fuera las referencias a combustibles fósiles, mientras las divisiones persisten.
Lombrices, clave para la sostenibilidad y el futuro agrícola del Líbano
Nada Ghahem fundó la primera explotación de lombricultura a gran escala del Líbano. Procesa 4.500 toneladas de residuos al año y produce 120 toneladas de compost y 600.000 litros mensuales de “té de lombriz”. Y pronto espera exportar a Europa.
COP30 en fase clave: división por combustibles fósiles y fondos, mientras Brasil impulsa acuerdo
En la conferencia de la ONU sobre cambio climático, COP30, Brasil busca acuerdos, pero los choques sobre financiamiento y combustibles fósiles evidencian la división global. A medida que se acercan los días decisivos, ¿qué avances se han logrado?
Türkiye apuesta por organizar la COP31 con una candidatura inclusiva y de cooperación
Türkiye y Australia son los dos países que buscan acoger la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31. Ankara plantea una cumbre inclusiva, que no se limite a una región y ponga en el centro a las zonas más vulnerables.