CLIMA
La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca
La huella sionista que opera a la sombra de la megaminería en Mendoza, Argentina, y lo que busca
Contratos secretos con la empresa israelí Mekorot, reformas al Código de Agua y un fallo judicial habilitaron un proyecto minero en Mendoza, Argentina. Comunidades denuncian una avanzada sionista para impulsar la megaminería y mercantilizar el agua.
Dentro de las “condiciones insoportables” que sufre el sistema de salud de Sudán, en rápido colapso
Türkiye llega al corazón de diplomacia climática global como anfitrión de la COP31 en 2026
La COP30 cierra sus puertas sin compromisos claros sobre la eliminación de combustibles fósiles
COP30 se extiende ante desacuerdos y divisiones sobre futuro de combustibles fósiles: ¿qué pasa?
Cuando dejar de pescar salva la pesca: así renació el mar en el sur de Türkiye
La bahía de Gökova pasó de estar agotada por la sobrepesca a convertirse en un ejemplo mundial gracias a las “zonas de no pesca” y al compromiso de pescadores como Can, cuya vida y futuro cambiaron junto con el mar.
Cuando dejar de pescar salva la pesca: así renació el mar en el sur de Türkiye
Lombrices, clave para la sostenibilidad y el futuro agrícola del Líbano
"Es difícil tener una vida digna": así impacta el cambio climático a barrios humildes de Argentina
El susurro de la Tierra: ¿cómo la sabiduría ancestral puede salvarnos frente al colapso ambiental?
Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que su ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, presidirá la cumbre climática de la ONU del 2026, la COP31, mientras Türkiye será la sede del evento.
Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia
COP30 en fase clave: división por combustibles fósiles y fondos, mientras Brasil impulsa acuerdo
En la conferencia de la ONU sobre cambio climático, COP30, Brasil busca acuerdos, pero los choques sobre financiamiento y combustibles fósiles evidencian la división global. A medida que se acercan los días decisivos, ¿qué avances se han logrado?
COP30 en fase clave: división por combustibles fósiles y fondos, mientras Brasil impulsa acuerdo
Türkiye apuesta por organizar la COP31 con una candidatura inclusiva y de cooperación
Türkiye y Australia son los dos países que buscan acoger la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31. Ankara plantea una cumbre inclusiva, que no se limite a una región y ponga en el centro a las zonas más vulnerables.
Türkiye apuesta por organizar la COP31 con una candidatura inclusiva y de cooperación