OPINION
La selección de fútbol de Irán viajará a Türkiye para prepararse antes del Mundial 2026
La ciudad de Antalya, Türkiye, será el lugar donde la selección de fútbol de Irán tendrá su campamento de entrenamiento previo al Mundial de la FIFA 2026. Allí, el equipo disputará dos partidos amistosos, incluyendo uno contra Gambia el 29 de mayo.
La selección de fútbol de Irán viajará a Türkiye para prepararse antes del Mundial 2026
La ciudad de Antalya, Türkiye, será el lugar donde la selección de fútbol de Irán tendrá su campamento de entrenamiento previo al Mundial de la FIFA 2026. Allí, el equipo disputará dos partidos amistosos, incluyendo uno contra Gambia el 29 de mayo.
Irán denuncia un trato “discriminatorio” de EE.UU. por la negativa de visados para el Mundial
La embajada de Irán acusó a Estados Unidos de discriminación deliberada después de que no se concedieran visados a parte del personal directivo y asesores técnicos de la selección nacional de fútbol de cara al Mundial de 2026.
Tres generaciones unidas por la pasión: la fiebre por el álbum del Mundial en América Latina
En América Latina, coleccionar el álbum del Mundial se convirtió en una tradición familiar durante las últimas décadas. En Argentina, México y Uruguay une a generaciones de abuelos, padres y nietos que viven una fiebre por las figuritas o cromos.
México acepta alojar a la selección de fútbol de Irán para el Mundial ante obstáculos de EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que aceptó alojar a la selección iraní durante el Mundial ya que Washington “no quiere” que la delegación “se quede a pernoctar” en EE.UU., pese a que allí jugará sus partidos de la fase de grupos.