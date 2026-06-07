La selección de fútbol de Irán viajará a Türkiye para prepararse antes del Mundial 2026

La ciudad de Antalya, Türkiye, será el lugar donde la selección de fútbol de Irán tendrá su campamento de entrenamiento previo al Mundial de la FIFA 2026. Allí, el equipo disputará dos partidos amistosos, incluyendo uno contra Gambia el 29 de mayo.