COPA MUNDIAL 2026

Copa Mundial 2026

Türkiye venció a Venezuela por 2-1 y sigue ganando impulso en su preparación para el Mundial
La selección concluyó su entrenamiento en Miami con una victoria que les dio un gran impulso anímico de cara al Mundial.
Türkiye venció a Venezuela por 2-1 y sigue ganando impulso en su preparación para el Mundial
OPINION
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Abril Mulato
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Agustín Gulman
Irán denuncia un trato “discriminatorio” de EE.UU. por la negativa de visados para el Mundial
La embajada de Irán acusó a Estados Unidos de discriminación deliberada después de que no se concedieran visados a parte del personal directivo y asesores técnicos de la selección nacional de fútbol de cara al Mundial de 2026.
Irán denuncia un trato “discriminatorio” de EE.UU. por la negativa de visados para el Mundial
Tres generaciones unidas por la pasión: la fiebre por el álbum del Mundial en América Latina
En América Latina, coleccionar el álbum del Mundial se convirtió en una tradición familiar durante las últimas décadas. En Argentina, México y Uruguay une a generaciones de abuelos, padres y nietos que viven una fiebre por las figuritas o cromos.
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¿De Europa o Sudamérica? Los favoritos para conquistar el Mundial 2026
¿Mantendrá el trío europeo dominante su control, o podrán los equipos sudamericanos reescribir el guion una vez más? Analizamos más de cerca a algunos de los equipos con mayores posibilidades de ganar el Mundial.
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México acepta alojar a la selección de fútbol de Irán para el Mundial ante obstáculos de EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que aceptó alojar a la selección iraní durante el Mundial ya que Washington “no quiere” que la delegación “se quede a pernoctar” en EE.UU., pese a que allí jugará sus partidos de la fase de grupos.
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United 2026: por qué este será el Mundial más grande y global de la FIFA
Con 48 selecciones y tres países anfitriones, el Mundial United 2026 no solo será la Copa del Mundo más grande de la historia: también redefine cómo se organizan y capitalizan los megaeventos deportivos.
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