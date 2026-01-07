“Palestine 36”, coproducida por TRT, es preseleccionada en los Oscar a mejor película internacional
La producción, que arroja luz sobre la entrega británica de tierras palestinas a inmigrantes judíos, entró a la lista de cintas preseleccionadas por los Premios Oscar para la categoría de mejor película internacional.
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
La artista siria Faten Al Shab recuerda el dolor de huir de Idlib, su ciudad natal, en medio de la guerra, las pérdidas y la devastación. Después de 14 años, vuelve con sus pinceles para contribuir, desde el arte, a la reconstrucción de su ciudad.
Desde España hasta Izmir: la historia del cortijo azul que ha resistido el paso del tiempo
El cortijo, una edificación que refleja la cultura y la vida de los judíos sefardíes llegados desde España, sigue en pie en la ciudad turca de Izmir y también en Manisa, convirtiéndose en un punto de interés cultural e histórico.