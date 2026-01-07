CULTURA
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
La historia de Safana Bakleh, detenida y luego cofundadora de un coro de mujeres sirias, muestra cómo la música puede sanar traumas y unir a una sociedad, durante y después de la guerra civil.
“Palestine 36”, coproducida por TRT, es preseleccionada en los Oscar a mejor película internacional
La producción, que arroja luz sobre la entrega británica de tierras palestinas a inmigrantes judíos, entró a la lista de cintas preseleccionadas por los Premios Oscar para la categoría de mejor película internacional.
Esta muralista turca se inspira en Frida Kahlo para transformar espacios urbanos en Mersin
La artista turca Nazife Bilgin Hazar rinde homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo, mostrando cómo el arte une culturas, transforma emociones y aporta resiliencia para la paz.
La atleta turca de judo con albinismo y discapacidad visual que inspira con su ejemplo en el dojo
Cahide Eke, atleta turca con albinismo y discapacidad visual, ha superado múltiples adversidades que la han llevado a convertirse en ejemplo de perseverancia, disciplina y éxito en el judo paralímpico.
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
La artista siria Faten Al Shab recuerda el dolor de huir de Idlib, su ciudad natal, en medio de la guerra, las pérdidas y la devastación. Después de 14 años, vuelve con sus pinceles para contribuir, desde el arte, a la reconstrucción de su ciudad.
Desde España hasta Izmir: la historia del cortijo azul que ha resistido el paso del tiempo
El cortijo, una edificación que refleja la cultura y la vida de los judíos sefardíes llegados desde España, sigue en pie en la ciudad turca de Izmir y también en Manisa, convirtiéndose en un punto de interés cultural e histórico.
