CUMBRE OTAN 2026
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Las autoridades de Türkiye ordenaron restricciones temporales en el tráfico vehicular y aéreo en Ankara, donde se realizará la cumbre de la OTAN el 7 y 8 de julio. Se espera que asistan 52 líderes de 32 países aliados y nueve países invitados.
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
OPINION
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Por Onur Dogan
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Los líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en un momento decisivo para la alianza, con el desafío de reforzar su capacidad de disuasión, acelerar la producción de defensa y mantener la unidad frente a crecientes desafíos geopolíticos.
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No midas a los aliados de la OTAN por lo que gastan, sino por lo que construyen
Mientras la OTAN se prepara para su Cumbre de Líderes en Ankara este 7 y 8 de julio, es hora de repensar cómo se debe considerar el valor estratégico.
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Jefe de la OTAN destaca que cumbre en Türkiye deberá marcar “ejecución y aplicación” para la alianza
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los miembros de la alianza a convertir la cita de Ankara en una cumbre centrada en los resultados, con el aumento del gasto en defensa y la producción de armamento como prioridades.
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El crecimiento estratégico de Türkiye renueva el panorama de seguridad de la OTAN
Han pasado 22 años desde la última Cumbre de Líderes de la OTAN que se celebró en Türkiye, y el panorama de seguridad de la alianza ha cambiado por completo. Europa depende más que nunca de Ankara.
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Erdogan recibe a la jefa de la diplomacia de la UE antes de la cumbre de la OTAN en Ankara
La reunión entre Recep Tayyip Erdogan y Kaja Kallas estuvo centrada en reforzar las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea, así como en la seguridad regional, la migración y la energía.
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