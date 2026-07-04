Cumbre de la OTAN en Ankara será la "plataforma más sólida para compartir experiencias": Erdogan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, defendió el papel de Ankara como uno de los principales miembros de la OTAN, y llamó a reforzar la solidaridad entre los países de la alianza en un contexto de crecientes tensiones regionales.