Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Las autoridades de Türkiye ordenaron restricciones temporales en el tráfico vehicular y aéreo en Ankara, donde se realizará la cumbre de la OTAN el 7 y 8 de julio. Se espera que asistan 52 líderes de 32 países aliados y nueve países invitados.
OPINION
Cumbre de la OTAN en Ankara será la "plataforma más sólida para compartir experiencias": Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, defendió el papel de Ankara como uno de los principales miembros de la OTAN, y llamó a reforzar la solidaridad entre los países de la alianza en un contexto de crecientes tensiones regionales.
Cumbre de la OTAN en Ankara será la "plataforma más sólida para compartir experiencias": Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, defendió el papel de Ankara como uno de los principales miembros de la OTAN, y llamó a reforzar la solidaridad entre los países de la alianza en un contexto de crecientes tensiones regionales.
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Los líderes de la OTAN se reúnen en Ankara en un momento decisivo para la alianza, con el desafío de reforzar su capacidad de disuasión, acelerar la producción de defensa y mantener la unidad frente a crecientes desafíos geopolíticos.
Jefe de la OTAN destaca que cumbre en Türkiye deberá marcar “ejecución y aplicación” para la alianza
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los miembros de la alianza a convertir la cita de Ankara en una cumbre centrada en los resultados, con el aumento del gasto en defensa y la producción de armamento como prioridades.