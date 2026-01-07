Topic - Small Live Coverage
6 de enero de 2026
Esta cobertura en vivo ha terminado.
6 de enero de 2026
Presidenta de México pide “juicio justo” para Maduro en EE.UU., según agencias
6 de enero de 2026
La UE no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela
6 de enero de 2026
ONU afirma que ataque de EE.UU. "socavó un principio fundamental del derecho internacional"
OPINION
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
El parlamento israelí aprobó una moción simbólica que propone la anexión de Cisjordania ocupada, una medida que desató críticas de Türkiye y otros países, que la ven como una violación del derecho internacional y una amenaza para la paz regional.
Lo que el ataque en Australia revela del odio antimusulmán y la política selectiva de la violencia
El mundo se apresura a culpar a la religión por el ataque terrorista en Bondi Beach, Australia, pero convenientemente ignora el hecho de que el hombre que se enfrentó a uno de los asesinos armados y salvó tantas vidas también es musulmán.
“Es doloroso”: la lucha que libran las personas con discapacidad en Argentina por recortes fiscales
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una población que en Argentina asciende a los cinco millones. En la capital habrá protestas por los ajustes fiscales del gobierno que los han golpeado con fuerza.
Dentro de los “safaris humanos” de Sarajevo: el genocidio en Bosnia donde se mató por diversión
Una nueva investigación sobre los “safaris de humanos”, también conocidos como “safaris de la muerte”, revela cómo el genocidio de Bosnia se convirtió en un lugar de recreación para extranjeros y por qué la justicia llega tantas décadas después.
Sobrevivir, adaptarse y soñar: el viaje de una familia palestina refugiada en México
La familia palestina Abed, que huyó del genocidio en Gaza, logró llegar a México tras una larga batalla legal. A seis meses de vivir en este país, sus miembros ahora enfrentan el reto de adaptarse a un nuevo hogar con una cultura e idioma distintos.
Iñaki Williams, símbolo de una España multicultural que resiste al racismo y el odio
Futbolistas españoles de distintos orígenes, como Iñaki Williams, desafían el racismo y el odio, convirtiéndose en símbolos de un país que resiste los discursos xenófobos impulsados por la ultraderecha. En cada uno de sus goles late la diversidad.