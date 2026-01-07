Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
Tras la operación que lanzó en Venezuela, el presidente de EE.UU., Trump, prometió una ola de inversiones petroleras en el país latinoamericano, pero su plan enfrenta serios desafíos por la incertidumbre política y la infraestructura deteriorada.
Aurora Izquierdo, la indígena que desde Colombia está revolucionando el mercado del café
En Colombia, una emprendedora indígena lidera un modelo de economía comunitaria que exporta café y cacao orgánico, sin renunciar a su cultura ni a la protección de la naturaleza. Inspira a mujeres de su comunidad y sus productos llegan hasta Japón.
Presidente Erdogan en el G20 pide cooperación y sostenibilidad, claves para el comercio global
En la cumbre de líderes del G20 en Sudáfrica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó que Ankara apoya un enfoque basado en un trato justo en la reestructuración de deuda, especialmente para los países de bajos ingresos.
Del dominio a la dependencia: cómo la carrera de IA entre EE.UU. y China está moldeando el futuro
En la carrera por dominar la inteligencia artificial, Estados Unidos y China no solo están construyendo algoritmos más rápidos, sino que están diseñando modelos contrapuestos que marcarán el futuro del mundo digital.
“No es un acuerdo definitivo”: ¿qué hay detrás de la tregua comercial entre EE.UU. y China?
Mientras las dos economías más grandes del mundo siguen inmersas en una disputa por el dominio global, las tensiones comerciales perjudicarán tanto a China como a EE.UU. sin producir un resultado concreto para ninguna de las dos, dicen los analistas.
Cómo planea Türkiye consolidarse como una figura importante en el mercado global de tierras raras
El descubrimiento en Türkiye de enormes depósitos de tierras raras, justo en medio de una creciente guerra comercial entre EE.UU. y China, puede ayudar a Ankara a convertirse en líder de productos de comunicación y defensa de alta tecnología.