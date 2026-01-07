Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?

Tras la operación que lanzó en Venezuela, el presidente de EE.UU., Trump, prometió una ola de inversiones petroleras en el país latinoamericano, pero su plan enfrenta serios desafíos por la incertidumbre política y la infraestructura deteriorada.