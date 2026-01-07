EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”

Antes de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Washington afirmaba, sin pruebas, que lideraba el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero ahora la acusación cambió de rumbo y ya no se centra en esa organización. ¿Qué implica?