EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
Antes de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Washington afirmaba, sin pruebas, que lideraba el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero ahora la acusación cambió de rumbo y ya no se centra en esa organización. ¿Qué implica?
¿Y luego de Venezuela? Amenazas de Trump cruzan continentes: de Colombia y Cuba a Groenlandia e Irán
La captura de Nicolás Maduro vuelve a poner en primer plano la política de amenazas de Donald Trump. De Venezuela a Irán, Groenlandia o México, esta es la lista de países que el presidente de EE.UU. ha señalado durante su nuevo mandato.
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
Donald Trump dijo que Caracas entregará millones de barriles de petróleo a EE.UU. y que él supervisará su venta. Washington refuerza su discurso de estar a cargo de Venezuela, aunque Delcy Rodríguez reiteró que ningún agente externo dirige el país.
Venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en EE.UU. podrán pedir asilo: ¿qué cambia?
El Gobierno de EE.UU. anunció que los venezolanos que estuvieron amparados bajo el ahora cancelado programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pueden solicitar asilo, un giro clave en su estatus migratorio.
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, y que sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, estarán entre los funcionarios que “dirigirán” ese país.
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Al comparecer ante una corte de Nueva York, el presidente de Venezuela, Maduro, se declaró inocente de los cargos imputados por Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una sesión de emergencia tras el ataque de Washington a Caracas.
Bloqueo de Trump aumenta tensión en el Caribe, ¿está EE.UU. al borde de una guerra contra Venezuela?
Expertos sostienen que el tono cada vez más duro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta más a forzar la salida de Nicolás Maduro del gobierno que a lanzar una invasión militar contra Venezuela.
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
La captura del presidente Maduro tras el ataque de EE.UU. a Caracas generó diversas reacciones entre los venezolanos dentro y fuera del país. Así han sido las protestas en Venezuela contra Washington y las celebraciones en diversas ciudades.
OPINIÓN
Petro, entre el ataque de la derecha colombiana y la tensión con Trump
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una presión doble que viene de la derecha del país y de Estados Unidos. Su rechazo a las acciones en Gaza y el Caribe le han zanjado esta posición, en la que ahora se pone a prueba su resistencia.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
Tras la operación que lanzó en Venezuela, el presidente de EE.UU., Trump, prometió una ola de inversiones petroleras en el país latinoamericano, pero su plan enfrenta serios desafíos por la incertidumbre política y la infraestructura deteriorada.
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Residentes de Caracas y zonas cercanas a los lugares atacados por EE.UU. relataron la angustia y el miedo que vivieron tras los bombardeos. En sus testimonios, recordaron el sufrimiento que atraviesan los palestinos en Gaza.