España ordena eliminar anuncios de alquileres turísticos en asentamientos israelíes ilegales
La decisión del Gobierno español de quitar anuncios de alquileres en asentamientos reabre el debate sobre cómo el turismo contribuye a consolidar la ocupación de Cisjordania y hasta dónde llega la obligación de los Estados de frenar esas actividades
Desde España hasta Izmir: la historia del cortijo azul que ha resistido el paso del tiempo
El cortijo, una edificación que refleja la cultura y la vida de los judíos sefardíes llegados desde España, sigue en pie en la ciudad turca de Izmir y también en Manisa, convirtiéndose en un punto de interés cultural e histórico.
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) y Airbus firmaron un acuerdo final de adquisición del Hurjet, el avión de entrenamiento avanzado de Türkiye, por 2.600 millones de euros (unos 3.059 millones de dólares) para la exportación de 30 aeronaves.
España se retira del festival Eurovisión en señal de protesta por la participación de Israel
Tras la decisión de Eurovisión de mantener a Israel en el certamen, España y varios países se retiraron en señal de protesta. Un boicot que refleja la presión internacional y genera polémica en el mayor festival europeo de música.
España ratifica apoyo “firme” a Ucrania al movilizar €817 millones para defensa y reconstrucción
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció junto a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la movilización de 817 millones de euros (unos 945 millones de dólares) para respaldar al país en la guerra con Ucrania.