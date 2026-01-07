Cómo la guerra en Ucrania impacta al mar Negro: ¿por qué amenaza cada vez más la seguridad marítima?
Los recientes ataques a buques comerciales turcos en el mar Negro evidencian cómo la guerra entre Ucrania y Rusia transformó una ruta comercial clave en una zona cada vez más riesgosa.
Zelenskyy reafirma que no cederá territorio a Rusia y considera elecciones ante presión de Trump
El presidente de Ucrania, Zelenskyy, afirmó que podría convocar elecciones, un punto en el que insiste el mandatario de EE.UU., Trump. Pero aclaró que solo lo hará si hay garantías de seguridad y reiteró que Kiev no cederá territorio a Rusia.
España se retira del festival Eurovisión en señal de protesta por la participación de Israel
Tras la decisión de Eurovisión de mantener a Israel en el certamen, España y varios países se retiraron en señal de protesta. Un boicot que refleja la presión internacional y genera polémica en el mayor festival europeo de música.
Türkiye convoca a los enviados de Ucrania y Rusia por los ataques en el mar Negro
Türkiye citó al embajador de Ucrania y al encargado de negocios interino de Rusia al Ministerio de Relaciones Exteriores para expresar su preocupación por los recientes ataques contra barcos vinculados a Rusia en el mar Negro.
Reunión entre Putin y enviado de EE.UU. sobre Ucrania fue “útil” pero siguen diferencias, dice Rusia
El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo en Moscú una reunión “útil y constructiva” con el enviado estadounidense Steve Witkoff, según el Kremlin. Abordaron la “esencia” del plan de paz de Trump para Ucrania, pero las diferencias persisten.
De las aclaraciones de Rusia a los cambios de Ucrania: lo que ha pasado con el plan de paz de Trump
Mientras Ucrania y sus aliados europeos buscan ajustes al plan de paz ideado por el presidente Trump, Rusia aclaró que no ha recibido un documento oficial actualizado y que no hará concesiones en los puntos clave. ¿Cómo avanzan las negociaciones?
Enviado de EE.UU. viaja a Rusia, mientras Trump asegura que diálogos por guerra en Ucrania “avanzan”
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que su enviado Steve Witkoff se reunirá en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. Destacó que hay avances sobre su plan de paz, mientras el Kremlin considera prematuro hablar de una resolución.
De Ginebra a Abu Dabi: EE.UU. sigue presionando por paz de Rusia y Ucrania en reuniones separadas
En medio de los ataques que Rusia y Ucrania siguen intercambiando, Estados Unidos insiste en avanzar diplomáticamente hacia un posible acuerdo de paz, por lo que ha sostenido encuentros por separado con delegados de ambas partes.
EE.UU. y Ucrania avanzan en diálogos para un acuerdo de paz con Rusia, bajo el foco internacional
Tras conversaciones en Ginebra, EE.UU. y Ucrania informaron que se había avanzado en un marco de acuerdo “mejorado” para poner fin a la guerra con Rusia. Pero Moscú señaló que no ha recibido información oficial sobre el resultado de dichos diálogos.