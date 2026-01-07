FEATURES DETAIL
Con la escalada en Yemen, ¿puede la distancia saudí-emiratí convertirse en confrontación abierta?
Las diferencias crecientes entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre el futuro de Yemen quedaron en evidencia después de que Riad bombardeara un cargamento de armas vinculado a Abu Dabi.
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pretende “dirigir” Venezuela, el liderazgo socialista bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez promete defender al país contra la “agresión” de Washington.
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Tras las explosiones y sobrevuelos de aviones que se registraron en Venezuela durante la madrugada de este sábado, varios presidentes de Latinoamérica y el mundo reaccionaron a los hechos e hicieron un llamado a la comunidad internacional.
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
La médica de urgencias Noha El-Haddad, de Madrid, se encontró en Gaza con hospitales sin medicinas ni recursos para atender a los palestinos. Tras salir del enclave, afronta otra realidad: la indiferencia del mundo ante un genocidio que no terminó.
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Mientras los vehículos aéreos no tripulados generan preocupación en Ankara, expertos analizan las posibles razones detrás de la aparición de estos supuestos “drones rusos”.
