En Gaza, familias sobreviven con una sola comida al día por las restricciones a la ayuda de Israel
Las ONG alertan que las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria en Gaza dejan a miles al borde del hambre: una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día, y la crisis continúa agravándose.
Grupos humanitarios alertan que prohibición israelí a sus actividades puede colapsar ayuda en Gaza
Israel comenzó a revocar las licencias de 37 organizaciones humanitarias que entregan ayuda urgente en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados. La medida agrava aún más la crisis que sufre el enclave.
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
La médica de urgencias Noha El-Haddad, de Madrid, se encontró en Gaza con hospitales sin medicinas ni recursos para atender a los palestinos. Tras salir del enclave, afronta otra realidad: la indiferencia del mundo ante un genocidio que no terminó.
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Abu Ubaidah fue la voz más reconocida de Hamás durante los dos años de genocidio, con mensajes diarios que llegaron a resonar en todo el mundo. El grupo de resistencia palestino confirmó que fue asesinado en un ataque israelí.
OPINIÓN
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Las intenciones diabólicas del Gobierno de Benjamín Netanyahu aplastan las esperanzas de los palestinos de poner fin a su sufrimiento. La paz sigue siendo una ilusión para el enclave sitiado. La ofensiva cambió de ritmo, pero el genocidio sigue.
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
A medida que la crisis humanitaria se extiende por Gaza, agravada por el invierno y las restricciones de Tel Aviv al ingreso de ayuda, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Florida.
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Familias desplazadas enfrentan lluvias y frío en refugios precarios en Gaza, mientras se multiplican las denuncias de que Israel sigue restringiendo el ingreso de ayuda. En paralelo, Trump recibe a Netanyahu en EE.UU. buscando avances en la tregua.