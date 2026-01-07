GENOCIDIO EN GAZA
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
00:17
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
El año en que fracasó la rendición de cuentas: la promesa de justicia para Palestina
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Abu Ubaidah fue la voz más reconocida de Hamás durante los dos años de genocidio, con mensajes diarios que llegaron a resonar en todo el mundo. El grupo de resistencia palestino confirmó que fue asesinado en un ataque israelí.
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
A medida que la crisis humanitaria se extiende por Gaza, agravada por el invierno y las restricciones de Tel Aviv al ingreso de ayuda, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Florida.
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Familias desplazadas enfrentan lluvias y frío en refugios precarios en Gaza, mientras se multiplican las denuncias de que Israel sigue restringiendo el ingreso de ayuda. En paralelo, Trump recibe a Netanyahu en EE.UU. buscando avances en la tregua.
Netanyahu llega a EE.UU. para hablar con Trump en un clima de frustración con Israel
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el avance de la segunda fase del alto el fuego en Gaza y otros asuntos regionales.
