¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
Donald Trump dijo que Caracas entregará millones de barriles de petróleo a EE.UU. y que él supervisará su venta. Washington refuerza su discurso de estar a cargo de Venezuela, aunque Delcy Rodríguez reiteró que ningún agente externo dirige el país.
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
Antes de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Washington afirmaba, sin pruebas, que lideraba el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero ahora la acusación cambió de rumbo y ya no se centra en esa organización. ¿Qué implica?