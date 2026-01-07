GUERRA EN LÍBANO
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Medios israelíes informan de que el ejército israelí está preparado para lanzar una ofensiva más amplia contra Líbano y que ya ha presentado un plan a la cúpula política y militar del país.
