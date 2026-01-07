OPINION
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
El grupo ampliado de los BRICS mostró una unidad inusual en cuanto al proteccionismo comercial y la diversificación monetaria, pero no logró consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad, revelando las dificultades de una coalición más amplia.
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Imágenes que han circulado en medios y redes sociales muestran a Ahmed Al Ahmed, de 43 años, arriesgando su vida para detener a uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney, Australia.
¿Qué está en juego en conferencia de la ONU para solución de dos Estados entre Palestina e Israel?
Organizada por Francia y Arabia Saudí, esta conferencia en la ONU busca reactivar la solución de dos Estados entre Palestina e Israel, pese al boicot de Tel Aviv y Washington. “Estamos en un punto crítico”, advirtió el jefe de Naciones Unidas.
Gaza nos obliga a preguntar: ¿qué duelo está permitido expresar en público?
La ofensiva genocida de Israel contra los palestinos no es solo una crisis humanitaria. Es el reflejo de un mundo donde se castiga la empatía y se politiza la justicia. La verdad oculta detrás del “secuestro” que denunció Greta Thunberg.