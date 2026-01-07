Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?

El grupo ampliado de los BRICS mostró una unidad inusual en cuanto al proteccionismo comercial y la diversificación monetaria, pero no logró consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad, revelando las dificultades de una coalición más amplia.