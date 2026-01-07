MUNDO

Mundo

Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
La Policía de Australia abrió una investigación por los hechos, después de que se encontraran varias cabezas de cerdo en el cementerio de un suburbio del suroeste de Sídney.
Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
OPINION
opinion
author
Djoomart Otorbaev
author
Julián Bilmes
author
Kübra Solmaz
Por Ata Şahit
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Imágenes que han circulado en medios y redes sociales muestran a Ahmed Al Ahmed, de 43 años, arriesgando su vida para detener a uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney, Australia.
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
¿Qué está en juego en conferencia de la ONU para solución de dos Estados entre Palestina e Israel?
Organizada por Francia y Arabia Saudí, esta conferencia en la ONU busca reactivar la solución de dos Estados entre Palestina e Israel, pese al boicot de Tel Aviv y Washington. “Estamos en un punto crítico”, advirtió el jefe de Naciones Unidas.
¿Qué está en juego en conferencia de la ONU para solución de dos Estados entre Palestina e Israel?
Emine Erdogan celebra el Día de las Familias de Acogida y llama a la solidaridad con los niños
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, también hace un llamado a ampliar el modelo de familia de acogida más allá de las fronteras del país.
Emine Erdogan celebra el Día de las Familias de Acogida y llama a la solidaridad con los niños
Gaza nos obliga a preguntar: ¿qué duelo está permitido expresar en público?
La ofensiva genocida de Israel contra los palestinos no es solo una crisis humanitaria. Es el reflejo de un mundo donde se castiga la empatía y se politiza la justicia. La verdad oculta detrás del “secuestro” que denunció Greta Thunberg.
Gaza nos obliga a preguntar: ¿qué duelo está permitido expresar en público?
Ataques de Israel contra Irán: una prueba crucial para el orden mundial multipolar
La escalada en Oriente Medio a raíz de los ataques que lanzó Israel contra Irán expone las fisuras del orden multipolar emergente y pone a prueba a potencias en ascenso como China y Rusia.
Ataques de Israel contra Irán: una prueba crucial para el orden mundial multipolar