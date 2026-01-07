Grupo terrorista SDF ataca Siria: al menos cuatro muertos y decenas de desplazados en Alepo
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la rama del grupo terrorista YPG/PKK en ese país, lanzaron una serie de ataques en la ciudad de Alepo que dejaron cuatro muertos, varios heridos y decenas de desplazados.
Israel intensifica su ofensiva en el sur de Siria con nuevas incursiones del ejército
Las fuerzas de Israel han aumentado sus incursiones en el sur de Siria, estableciendo puestos de control en Daraa y Quneitra, y restringiendo la movilidad de civiles, según medios locales. Se reportan 43 operaciones este mes, algunas con arrestos.