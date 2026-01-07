NUEVA SIRIA
Cientos de personas guardan luto en Homs, Siria, tras un atentado mortal en una mezquita
“Pintar es devolver vida”: Al Shab, la artista que impulsa la reconstrucción de Siria con sus obras
Entre las ruinas y los sueños: una familia siria encuentra en el taekwondo “un faro de esperanza”
El "bazar de los perezosos" de Siria que facilita la vida y empodera a la sociedad tras la guerra
¿Qué viene ahora para Siria con la transición democrática tras años de guerra civil bajo dictadura?
Grupo terrorista SDF ataca Siria: al menos cuatro muertos y decenas de desplazados en Alepo
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la rama del grupo terrorista YPG/PKK en ese país, lanzaron una serie de ataques en la ciudad de Alepo que dejaron cuatro muertos, varios heridos y decenas de desplazados.
Israel intensifica su ofensiva en el sur de Siria con nuevas incursiones del ejército
Las fuerzas de Israel han aumentado sus incursiones en el sur de Siria, estableciendo puestos de control en Daraa y Quneitra, y restringiendo la movilidad de civiles, según medios locales. Se reportan 43 operaciones este mes, algunas con arrestos.
