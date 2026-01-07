OCEANÍA

Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
La Policía de Australia abrió una investigación por los hechos, después de que se encontraran varias cabezas de cerdo en el cementerio de un suburbio del suroeste de Sídney.
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Imágenes que han circulado en medios y redes sociales muestran a Ahmed Al Ahmed, de 43 años, arriesgando su vida para detener a uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney, Australia.
¿Qué es el bloque ALBA y que pasó en cumbre de Venezuela por sus 20 años?
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) marcó los 20 años de su fundación con una cumbre en Venezuela, en la que pidió un “nuevo orden multipolar” donde reine la cooperación.
Abogado australiano condenado por filtrar datos sobre guerra en Afganistán
David McBride, abogado del ejército australiano, había filtrado archivos con el fin de exponer la mala gestión de las fuerzas militares y presuntos encubrimientos de asesinatos ilegales en Afganistán.
Australia considera reconocer un Estado palestino independiente
La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, dice que el reconocimiento formal podría impulsar el proceso de paz en Oriente Medio y debilitar a las facciones "destructivas".
China critica la alianza AUKUS y advierte sobre las disputas en el Pacífico
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó su preocupación por el acuerdo AUKUS durante su visita a Papúa Nueva Guinea.
