OPINION
El primer ministro de Australia llama a Musk "multimillonario arrogante"
El primer ministro australiano criticó a Elon Musk después de que X se negara a cumplir con la directiva del gobierno de eliminar publicaciones relacionadas con un ataque que las autoridades califican como terrorista.
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Imágenes que han circulado en medios y redes sociales muestran a Ahmed Al Ahmed, de 43 años, arriesgando su vida para detener a uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach de Sídney, Australia.