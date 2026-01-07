LA OPERACIÓN DE EE.UU. CONTRA VENEZUELA, ¿REVELA LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO ORDEN IMPERIAL?
El motivo detrás de la operación de Estados Unidos en Venezuela es tan explícito como brutal: petróleo, recursos estratégicos y control geopolítico. Todo lo demás son simples pretextos.
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Ahora que la retórica del llamado “cambio de régimen” está de regreso por el ataque de EE.UU. a Venezuela se plantean interrogantes ya conocidos sobre el poder, el precedente y los límites de la moderación internacional.
La apuesta de Israel por Somalilandia: una maniobra temeraria que alimenta la inestabilidad regional
La implicación de Israel con Somalilandia no fue solo un error estratégico, sino una maniobra temeraria que, lejos de impulsar su reconocimiento internacional, amenaza con aislarla aún más.
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
A medida que 2025 llega a su fin, la diplomacia paciente de Türkiye, la expansión de su industria de defensa y su apuesta por la autonomía estratégica la han situado como una potencia clave en Europa, Oriente Medio y Eurasia.
Las intenciones diabólicas del Gobierno de Benjamín Netanyahu aplastan las esperanzas de los palestinos de poner fin a su sufrimiento. La paz sigue siendo una ilusión para el enclave sitiado. La ofensiva cambió de ritmo, pero el genocidio sigue.
By Fawaz Tourki
Bolivia empieza una nueva etapa este 8 de noviembre bajo el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, quien busca transitar del “socialismo del siglo XXI” hacia un modelo de “capitalismo para todos”, reabriendo vínculos con Washington sin romper con los BRICS.