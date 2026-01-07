OPINIÓN
Alfonso Insuasty Rodríguez
La operación de EE.UU. contra Venezuela, ¿revela la consolidación de un nuevo orden imperial?
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Por William A. Booth
Las protestas en Irán ya no son en torno a la política: ahora reflejan una economía que no funciona
La apuesta de Israel por Somalilandia: una maniobra temeraria que alimenta la inestabilidad regional
Por Abdiwahab Sheikh Abdisamad
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Por Timothy Ash
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
By Fawaz Tourki
El avance silencioso de la India en Latinoamérica frente a la disputa que libran China y EE.UU.
Daniel Morales Ruvalcaba
Lo que el ataque en Australia revela del odio antimusulmán y la política selectiva de la violencia
Syed UnnsSyed Unns
Reconstruir los lazos Türkiye-Irán para una seguridad regional equilibrada e inclusiva
Petro, entre el ataque de la derecha colombiana y la tensión con Trump
Por Javier Farje
La visita del papa León XIV a Türkiye impulsa la diplomacia de diálogo que Ankara ha consolidado
Por Verónica Pérez Taffi, Fátima C. Funes
Paraguay impulsa integración energética con gasoducto del Cono Sur para conectar Argentina y Brasil
Por Julieta H. Heduvan
La contienda entre EE.UU. y China no es simplemente una lucha de poder, sino un choque de sociedades
Por Selcuk Aydin
El susurro de la Tierra: ¿cómo la sabiduría ancestral puede salvarnos frente al colapso ambiental?
Por Antonio de Diego
¿Qué busca ofensiva de Trump en Latinoamérica? Un intento por rediseñar estructura del poder global
Por Alfonso Insuasty Rodríguez
¿Qué esperar de la política exterior de Bolivia bajo Rodrigo Paz? Entre EE.UU. y el Sur Global
By Daniel Morales Ruvalcaba
Emil Avdaliani
Rusia y el Consejo del Golfo: un acercamiento estratégico en un Oriente Medio multipolar
Ahmed Najar
El diabólico plan de Netanyahu para el “alto el fuego” en Gaza es seguir masacrando a palestinos
Kubra Dilekoglu
La respuesta de China a Estados Unidos: el multilateralismo como nuevo orden mundial
Mursel Dogrul
Cómo la visión de gobernanza global de China se alinea con la de Türkiye para un nuevo orden mundial
El cálculo nuclear de Irán en un Oriente Medio inestable
By Alex Vatanka