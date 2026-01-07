ORIENTE MEDIO
En Gaza, familias sobreviven con una sola comida al día por las restricciones a la ayuda de Israel
Sin combustible ni equipos, la Defensa Civil de Gaza suspende su respuesta de emergencia
Grupos humanitarios alertan que prohibición israelí a sus actividades puede colapsar ayuda en Gaza
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Genocidio en Gaza
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Cilia Flores "La primera combatiente"
01:35
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
03:11
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
00:17
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
00:31
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
04:15
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
00:26
Israel derriba edificios en Jerusalén Este ocupada
00:26
La Navidad vuelve a Palestina
02:16
La destrucción del sur de Líbano por Israel
00:44
Israel asesina menor de 15 años en Yenín
00:25
Con la escalada en Yemen, ¿puede la distancia saudí-emiratí convertirse en confrontación abierta?
Las diferencias crecientes entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre el futuro de Yemen quedaron en evidencia después de que Riad bombardeara un cargamento de armas vinculado a Abu Dabi.
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Las protestas en Irán ya no son en torno a la política: ahora reflejan una economía que no funciona
A medida que la moneda se desploma y la inflación aumenta, las protestas han dejado de centrarse en la política y ahora reflejan la lucha diaria de la población por sobrevivir económicamente.
Fawaz Tourki
Rubén Beltrán
author
Emil Avdaliani
Por Ahmed Najar
Por Alex Vatanka
La apuesta de Israel por Somalilandia: una maniobra temeraria que alimenta la inestabilidad regional
La implicación de Israel con Somalilandia no fue solo un error estratégico, sino una maniobra temeraria que, lejos de impulsar su reconocimiento internacional, amenaza con aislarla aún más.
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
La guerra en Yemen, que supera los veinte años, es uno de los conflictos más devastadores del mundo. Involucra a hutíes, fuerzas gubernamentales y aliados regionales. Qué ocurre tras la retirada de Emiratos Árabes Unidos y lo que hay que saber.
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
A medida que la crisis humanitaria se extiende por Gaza, agravada por el invierno y las restricciones de Tel Aviv al ingreso de ayuda, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Florida.
