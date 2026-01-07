En Gaza, familias sobreviven con una sola comida al día por las restricciones a la ayuda de Israel
Las ONG alertan que las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria en Gaza dejan a miles al borde del hambre: una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día, y la crisis continúa agravándose.
Genocidio en Gaza
Cilia Flores "La primera combatiente"
01:35
Cilia Flores "La primera combatiente"
01:35
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
03:11
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
03:11
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
00:17
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
00:17
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
00:31
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
00:31
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
04:15
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
04:15
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
00:26
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
00:26
Israel derriba edificios en Jerusalén Este ocupada
00:26
Israel derriba edificios en Jerusalén Este ocupada
00:26
La Navidad vuelve a Palestina
02:16
La Navidad vuelve a Palestina
02:16
La destrucción del sur de Líbano por Israel
00:44
La destrucción del sur de Líbano por Israel
00:44
Israel asesina menor de 15 años en Yenín
00:25
Israel asesina menor de 15 años en Yenín
00:25
Escucha
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pretende “dirigir” Venezuela, el liderazgo socialista bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez promete defender al país contra la “agresión” de Washington.
OPINIÓN
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Las intenciones diabólicas del Gobierno de Benjamín Netanyahu aplastan las esperanzas de los palestinos de poner fin a su sufrimiento. La paz sigue siendo una ilusión para el enclave sitiado. La ofensiva cambió de ritmo, pero el genocidio sigue.
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Las intenciones diabólicas del Gobierno de Benjamín Netanyahu aplastan las esperanzas de los palestinos de poner fin a su sufrimiento. La paz sigue siendo una ilusión para el enclave sitiado. La ofensiva cambió de ritmo, pero el genocidio sigue.
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
La guerra en Yemen, que supera los veinte años, es uno de los conflictos más devastadores del mundo. Involucra a hutíes, fuerzas gubernamentales y aliados regionales. Qué ocurre tras la retirada de Emiratos Árabes Unidos y lo que hay que saber.
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
A medida que la crisis humanitaria se extiende por Gaza, agravada por el invierno y las restricciones de Tel Aviv al ingreso de ayuda, el presidente de EE.UU., Trump, y el primer ministro de Israel, Netanyahu, se reúnen en Florida.