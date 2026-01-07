EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
Antes de capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Washington afirmaba, sin pruebas, que lideraba el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero ahora la acusación cambió de rumbo y ya no se centra en esa organización. ¿Qué implica?
Selección editorial
Venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en EE.UU. podrán pedir asilo: ¿qué cambia?
El Gobierno de EE.UU. anunció que los venezolanos que estuvieron amparados bajo el ahora cancelado programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pueden solicitar asilo, un giro clave en su estatus migratorio.
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pretende “dirigir” Venezuela, el liderazgo socialista bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez promete defender al país contra la “agresión” de Washington.
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, y que sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, estarán entre los funcionarios que “dirigirán” ese país.
OPINIÓN
El avance silencioso de la India en Latinoamérica frente a la disputa que libran China y EE.UU.
La India refuerza su presencia en América Latina sin grandes anuncios ni alineamientos rígidos. Multilateralismo, vínculos selectivos y diplomacia gradual definen su “camino silencioso” en la región.
Sin combustible ni equipos, la Defensa Civil de Gaza suspende su respuesta de emergencia
En medio de la crisis humanitaria que sufre Gaza, la Defensa Civil debió detener su respuesta de emergencia por falta de combustible y equipos, lo que deja en riesgo a miles de palestinos que viven entre edificios dañados y campos de desplazados.