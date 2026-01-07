POLÍTICA
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
En Gaza, familias sobreviven con una sola comida al día por las restricciones a la ayuda de Israel
¿Y luego de Venezuela? Amenazas de Trump cruzan continentes: de Colombia y Cuba a Groenlandia e Irán
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
La paz entre Ucrania y Rusia está “bastante cerca”, afirma ministro turco Fidan
Selección editorial
La operación de EE.UU. contra Venezuela, ¿revela la consolidación de un nuevo orden imperial?
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Venezolanos que tuvieron Estatus de Protección Temporal en EE.UU. podrán pedir asilo: ¿qué cambia?
El Gobierno de EE.UU. anunció que los venezolanos que estuvieron amparados bajo el ahora cancelado programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) pueden solicitar asilo, un giro clave en su estatus migratorio.
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, y que sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, estarán entre los funcionarios que “dirigirán” ese país.
OPINIÓN
Daniel Morales Ruvalcaba
Rubén Beltrán
Javier Farje
Por Verónica Pérez Taffi, Fátima C. Funes
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Sin combustible ni equipos, la Defensa Civil de Gaza suspende su respuesta de emergencia
En medio de la crisis humanitaria que sufre Gaza, la Defensa Civil debió detener su respuesta de emergencia por falta de combustible y equipos, lo que deja en riesgo a miles de palestinos que viven entre edificios dañados y campos de desplazados.
Con la escalada en Yemen, ¿puede la distancia saudí-emiratí convertirse en confrontación abierta?
Las diferencias crecientes entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre el futuro de Yemen quedaron en evidencia después de que Riad bombardeara un cargamento de armas vinculado a Abu Dabi.
