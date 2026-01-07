Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pretende “dirigir” Venezuela, el liderazgo socialista bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez promete defender al país contra la “agresión” de Washington.
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Tras las explosiones y sobrevuelos de aviones que se registraron en Venezuela durante la madrugada de este sábado, varios presidentes de Latinoamérica y el mundo reaccionaron a los hechos e hicieron un llamado a la comunidad internacional.
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
La médica de urgencias Noha El-Haddad, de Madrid, se encontró en Gaza con hospitales sin medicinas ni recursos para atender a los palestinos. Tras salir del enclave, afronta otra realidad: la indiferencia del mundo ante un genocidio que no terminó.
Contratos secretos con la empresa israelí Mekorot, reformas al Código de Agua y un fallo judicial habilitaron un proyecto minero en Mendoza, Argentina. Comunidades denuncian una avanzada sionista para impulsar la megaminería y mercantilizar el agua.
CÓMO LA “ILUSIÓN DE EMPATÍA” DE LA IA LLEVA A LOS JÓVENES A USARLA COMO TERAPEUTA PESE A LOS RIESGOS
A medida que más adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial para obtener apoyo emocional, los expertos advierten que estas máquinas carecen de empatía, juicio clínico y la capacidad de responder en momentos de crisis.