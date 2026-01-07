Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?

Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha señalado que pretende “dirigir” Venezuela, el liderazgo socialista bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez promete defender al país contra la “agresión” de Washington.