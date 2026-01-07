La paz entre Ucrania y Rusia está “bastante cerca”, afirma ministro turco Fidan
“Después de cuatro años de guerra, ahora estamos bastante cerca de una paz duradera” entre Ucrania y Rusia, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, tras una reunión de la Coalición de la Voluntad.
Cómo la guerra en Ucrania aceleró un cambio en el sector de defensa y por qué Türkiye ahora lidera
A medida que las guerras y los conflictos experimentan cambios trascendentales, los países se han visto en la necesidad de realizar cambios radicales para mantenerse actualizados con las necesidades cambiantes del campo de batalla.
“Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad”, señala Erdogan a Trump
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó el apoyo de Ankara al “pueblo amigo de Venezuela en su lucha por la prosperidad, la paz y el desarrollo” en una llamada telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump.
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la entrega de los aviones F-35 y el regreso de Ankara al programa “son importantes y necesarios” para mejorar las relaciones con Estados Unidos y reforzar la seguridad de la OTAN.
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
En medio de renovadas expectativas sobre una posible solución negociada entre Ucrania y Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.