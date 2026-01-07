TÜRKİYE
La paz entre Ucrania y Rusia está “bastante cerca”, afirma ministro turco Fidan
“Después de cuatro años de guerra, ahora estamos bastante cerca de una paz duradera” entre Ucrania y Rusia, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, tras una reunión de la Coalición de la Voluntad.
“Venezuela no debe ser arrastrada a la inestabilidad”, señala Erdogan a Trump
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó el apoyo de Ankara al “pueblo amigo de Venezuela en su lucha por la prosperidad, la paz y el desarrollo” en una llamada telefónica con su homólogo de EE.UU., Donald Trump.
Erdogan pide el regreso de Türkiye al programa de F-35 y afirma que reforzará la seguridad de OTAN
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la entrega de los aviones F-35 y el regreso de Ankara al programa “son importantes y necesarios” para mejorar las relaciones con Estados Unidos y reforzar la seguridad de la OTAN.
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, indicó que Ankara está dispuesta a mediar en las disputas regionales, mientras busca profundizar su cooperación con Arabia Saudí.
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
En medio de renovadas expectativas sobre una posible solución negociada entre Ucrania y Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Mientras los vehículos aéreos no tripulados generan preocupación en Ankara, expertos analizan las posibles razones detrás de la aparición de estos supuestos “drones rusos”.
