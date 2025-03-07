Mariachis: ahora les toca a ellas

En un mundo musical donde las mujeres pocas veces ocupan el centro del escenario, Las Mariachis Amazonas @mariachi_amazonas ha demostrado que la Plaza Garibaldi no tiene límites para el talento femenino.

La primera agrupación de mariachi conformada solo por mujeres ha roto estereotipos y ha conquistado escenarios internacionales con su pasión y destreza.

Desde el Museo del Tequila hasta París, estas mujeres siguen demostrando que no hay instrumento ni barrera que les impida brillar