Mariachis: ahora les toca a ellas
Cultura
“Para mi familia fue un choque porque me decían el acordeón no es un instrumento para mujeres, o sea, yo debería tocar el violín”
7 de marzo de 2025

En un mundo musical donde las mujeres pocas veces ocupan el centro del escenario, Las Mariachis Amazonas @mariachi_amazonas ha demostrado que la Plaza Garibaldi no tiene límites para el talento femenino.

La primera agrupación de mariachi conformada solo por mujeres ha roto estereotipos y ha conquistado escenarios internacionales con su pasión y destreza.

Desde el Museo del Tequila hasta París, estas mujeres siguen demostrando que no hay instrumento ni barrera que les impida brillar

