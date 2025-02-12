POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Rey de Jordania reacciona al plan de Gaza de Trump
Rey de Jordania reacciona al plan de Gaza de Trump
"La posición árabe es clara: reconstruir Gaza sin desplazar a su gente debe ser la prioridad"
12 de febrero de 2025

En una conferencia en la Casa Blanca, el rey de Jordania, Abdullah II, rechazó el plan de Trump para que EE.UU. tome control de Gaza y traslade a los palestinos a países vecinos.

Anunció la evacuación de 2.000 niños palestinos enfermos “lo más rápido posible” y confirmó una reunión de líderes árabes en Riad para discutir cómo coordinar con EE.UU.

Más tarde, reiteró la postura firme de Jordania contra el desplazamiento de palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada.

