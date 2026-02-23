POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel dispara granadas contra niños en Ramala
Genocidio en Gaza
Las fuerzas israelíes de ocupación dispararon una granada de gas lacrimógeno contra niños que jugaban al fútbol en Ramala, en Cisjordania ocupada.
hace una hora

Las fuerzas israelíes de ocupación dispararon una granada de gas lacrimógeno contra niños que jugaban al fútbol en Ramala, en Cisjordania ocupada. Según las imágenes difundidas, el cartucho fue lanzado desde un vehículo militar durante una incursión en la zona.

No se trata de un hecho aislado. Organizaciones como B’Tselem y Human Rights Watch han documentado el uso recurrente de gas lacrimógeno y fuerza contra población civil en áreas residenciales del territorio ocupado.

Desde octubre de 2023, más de 1.100 palestinos han sido asesinados en Cisjordania ocupada en incursiones militares israelíes y ataques de colonos, según cifras del Ministerio de Salud palestino citadas por agencias internacionales.

El incidente vuelve a poner el foco en el uso de la fuerza contra civiles en un territorio que la ONU y la Corte Internacional de Justicia consideran ocupado bajo el derecho internacional.

