Detienen cofundador de Ben & Jerry’s por apoyo a Gaza

Ben Cohen, cofundador de Ben & Jerry’s, fue arrestado en el Capitolio tras confrontar al Secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., por la complicidad del gobierno en la ofensiva israelí en Gaza. “El Congreso envía las bombas que matan a niños en Gaza y lo paga con recortes a Medicaid”, denunció Cohen antes de ser detenido. El activista interrumpió una audiencia para exigir más ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el rol de EE.UU. en la ofensiva genocida. El momento fue difundido por CODEPINK, organización pacifista liderada por mujeres.