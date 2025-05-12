POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El papa León XIV pide alto al fuego en Gaza
En su primer mensaje dominical tras ser elegido pontífice, el papa León XIV hizo un llamado al fin de las guerras, retomando las palabras del fallecido papa Francisco
12 de mayo de 2025

En su primer mensaje dominical tras ser elegido pontífice, el papa León XIV hizo un llamado al fin de las guerras, retomando las palabras del fallecido papa Francisco.

Frente a una multitud de 100.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, al concluir las conmemoraciones por la Segunda Guerra Mundial, pidió paz para Ucrania, un alto el fuego en Gaza con la liberación de los rehenes, y celebró el cese al fuego entre India y Pakistán, elevando una oración por la paz en el mundo.

León XIV citó a su predecesor al referirse a los múltiples conflictos actuales como “una tercera guerra mundial en pedazos”.

