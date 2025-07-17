El caso Epstein divide al trumpismo

Trump prometió revelar todo sobre Epstein. Ahora dice que no hay nada más que investigar.

Durante años, dijo que el caso Epstein escondía una lista de poderosos involucrados en abusos sexuales. Esa idea se volvió central entre sus seguidores, convencidos de que expondría a las élites corruptas. Pero ahora, su propio gobierno cerró el caso. No habrá lista, ni más documentos.

Muchos de sus seguidores se sienten traicionados. Y mientras tanto, una de las fiscales del caso fue despedida sin explicación.

¿Se acabó realmente la historia...o solo se apagó la conversación?