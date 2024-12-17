Titulares del día: Oriente Medio y Bolivia

Donald Trump expresó preocupación sobre el futuro de Siria tras Bashar al-Assad, pero aseguró que Türkiye "tendrá la llave" para las soluciones en el país, a la vez que evitó hablar sobre la retirada de tropas de EE.UU del país

Más de 12 fosas comunes fueron halladas en Daraa, Siria, con restos que serían de civiles asesinados por el régimen de Bashar al-Assad. Mientras, continúan las operaciones para localizar y documentar las atrocidades cometidas bajo su gobierno.

Bolivia, el único país donde los jueces se eligen por voto popular, celebró su tercera elección judicial. Se votaron 38 cargos clave en las altas cortes. Desde 2009, la Constitución establece este sistema para “democratizar” la justicia.