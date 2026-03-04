POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Pedro Sánchez: "No a la guerra"
01:07
Conflicto Israel-Irán
Pedro Sánchez: "No a la guerra"
España dice no a la guerra en Irán y reivindica el cumplimiento estricto del derecho internacional.
hace 2 horas

España dice no a la guerra en Irán y reivindica el cumplimiento estricto del derecho internacional.

En una conferencia de prensa desde La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez volvió a rechazar los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos como una escalada unilateral que vulnera el orden jurídico global y pone en riesgo la estabilidad de la región.

El mandatario insiste en la necesidad de una desescalada inmediata, el retorno a la diplomacia y la búsqueda de una solución política duradera para el conflicto.

Más vídeos
Estados Unidos vs. Irán: un conflicto que se amplía
El pretexto de la amenaza nuclear iraní
Dron iraní ataca instalación petrolera saudí
Israel ordena evacuaciones masivas en Líbano
Araghchi: estamos "siempre abiertos a la diplomacia"
TV estatal iraní confirma la muerte de Alí Jamenei
Erdogan llama al diálogo y a la contención
¿Es Argentina el segundo país más caro del mundo?
Distintos años, misma violencia: el maltrato israelí contra palestinos
Cuba frusta intento de "infiltración con fines terroristas"