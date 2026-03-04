Pedro Sánchez: "No a la guerra"

España dice no a la guerra en Irán y reivindica el cumplimiento estricto del derecho internacional.

En una conferencia de prensa desde La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez volvió a rechazar los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos como una escalada unilateral que vulnera el orden jurídico global y pone en riesgo la estabilidad de la región.

El mandatario insiste en la necesidad de una desescalada inmediata, el retorno a la diplomacia y la búsqueda de una solución política duradera para el conflicto.