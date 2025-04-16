POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump vs Harvard
Donald Trump ha lanzado una ofensiva directa contra Harvard por negarse a acatar sus exigencias tras las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza
16 de abril de 2025

Donald Trump ha lanzado una ofensiva directa contra Harvard por negarse a acatar sus exigencias tras las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza. La universidad se negó a permitir auditorías ideológicas a sus estudiantes y profesores, y ahora enfrenta la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales. El rector respondió: “Ningún gobierno debería dictar qué enseñar ni a quién contratar.”Mientras tanto, el gobierno ya ha recortado fondos a otras universidades como Columbia, Cornell y Northwestern por motivos similares.

