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Ataque a escuela: las evidencias que contradicen a Trump
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Guerra contra Irán
Ataque a escuela: las evidencias que contradicen a Trump
Trump aseguró que el misil que impactó contra una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, fue lanzado por Irán y lo atribuyó a la supuesta falta de precisión de su armamento. Pero varias investigaciones ponen en duda esa versión.
12 de marzo de 2026

El ataque ocurrió el 28 de febrero, el mismo día en que comenzaron los bombardeos contra el país. El misil alcanzó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, causando la muerte de más de 150 niñas, según reportes citados por agencias.

Análisis del colectivo de investigación Bellingcat indican que el proyectil visible en los videos coincide con un misil Tomahawk, un arma utilizada por Estados Unidos.

Además, verificaciones de AP, The New York Times, CNN y Reuters geolocalizaron el impacto junto a un complejo naval de la Guardia Revolucionaria que estaba siendo bombardeado ese mismo día.

Por ahora, la conclusión de varios analistas es clara: no hay pruebas de que el misil fuera iraní y todo apunta a que fue Estados Unidos.

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