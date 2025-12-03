POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Genocidio en Gaza
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
“Tal vez algún día llegue a la Corte Internacional, no solo como abogada chilena, sino como activista palestina”
3 de diciembre de 2025

De un campo de refugiados en la frontera entre Siria e Iraq a la Corte Internacional de Justicia: la historia de Aya al Hamidi es testimonio vivo de resistencia.

Desplazada desde su tierra, Palestina, junto a su familia, llegó a Chile en 2008 sin saber siquiera a dónde iba. “Lo único que sabíamos de América era Maradona y Obama”, dice entre risas.

Pero desde entonces, no ha dejado de luchar. Primero por dignidad, luego por justicia. Hoy estudia Derecho con un objetivo claro: alzar la voz por Palestina y por todos los pueblos oprimidos del mundo.

