Tu celular, ¿aliado del espionaje israelí?

¿Y si las apps que usas todos los días están financiando el genocidio en Gaza?

Una investigación reveló que muchas de las aplicaciones móviles más populares —desde editores de fotos como Facetune hasta juegos virales y apps de navegación como Waze o Moovit— fueron creadas por exmilitares y exempleados de inteligencia israelí, especialmente de la temida Unidad 8200. Estas apps no solo recopilan tus datos, ubicación e incluso información biométrica. También generan miles de millones que terminan sosteniendo el aparato militar israelí: el mismo que hoy ejecuta una ocupación brutal y bombardea Gaza.