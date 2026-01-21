Billie Eilish: "Ya no nos sentimos seguros en nuestras calles"

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
En los MLK Jr. Beloved Community Awards 2026, Billie Eilish recibió el Environmental Justice Award y usó el escenario para lanzar una crítica directa al clima político actual en EE.UU.
21 de enero de 2026

La artista denunció que “nuestros vecinos están siendo secuestrados, los manifestantes pacíficos agredidos y asesinados, y nuestros derechos civiles despojados”, en referencia al aumento de las redadas de ICE y al uso ampliado de sus facultades bajo la administración actual.

Eilish advirtió además sobre la convergencia entre crisis climática y derechos civiles: combustibles fósiles, ganadería industrial y un sistema que convierte el acceso a alimentos y atención sanitaria en un privilegio, no en un derecho. “Proteger nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración”, afirmó.

