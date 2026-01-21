Billie Eilish: "Ya no nos sentimos seguros en nuestras calles"

En los MLK Jr. Beloved Community Awards 2026, Billie Eilish recibió el Environmental Justice Award y usó el escenario para lanzar una crítica directa al clima político actual en EE.UU.

La artista denunció que “nuestros vecinos están siendo secuestrados, los manifestantes pacíficos agredidos y asesinados, y nuestros derechos civiles despojados”, en referencia al aumento de las redadas de ICE y al uso ampliado de sus facultades bajo la administración actual.

Eilish advirtió además sobre la convergencia entre crisis climática y derechos civiles: combustibles fósiles, ganadería industrial y un sistema que convierte el acceso a alimentos y atención sanitaria en un privilegio, no en un derecho. “Proteger nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración”, afirmó.