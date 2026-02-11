POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Ha enviado Venezuela petróleo a Israel?
01:29
América Latina
¿Ha enviado Venezuela petróleo a Israel?
¿Venezuela enviando petróleo a Israel?
hace 12 horas

¿Venezuela enviando petróleo a Israel? El titular circula en varios medios y el origen es Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras de la operación sin especficar cuáles ni dar detalles y afirma que el cargamento sería procesado por Bazan, una de las principales refinerías israelíes, una vez más sin dar detalles sobre las fuentes.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano rechazó la versión y la calificó de “fake news”.

No existen relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel desde 2009 ni acuerdos energéticos conocidos. Sin embargo, tras los cambios políticos recientes, parte de las exportaciones de petróleo venezolano están siendo manejadas por Estados Unidos.

