Musk vs Altman por el control de la inteligencia artificial

Musk vs. Altman: ¿Oferta real o solo una provocación?

Elon Musk ofreció 97.400 millones de dólares por OpenAI, pero Sam Altman lo rechazó con esta respuesta: “No, gracias, pero te podemos comprar Twitter por ese valor si quieres”.

La oferta estaba muy por debajo del valor estimado de OpenAI, lo que muchos ven como una provocación más en la rivalidad entre ambos magnates. Musk, que acusa a Altman de traicionar los principios fundacionales de OpenAI, respondió con burla: “Scam Altman”.

Pero detrás de esta disputa hay algo más grande: el dominio de la inteligencia artificial y el papel de gigantes como Microsoft y el gobierno de EE.UU. en la carrera tecnológica contra China.