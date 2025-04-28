Corea del Norte reconoce envío de tropas a Rusia

Poco antes de que el Kremlin anunciara un alto el fuego de tres días en Ucrania a partir del 8 de mayo, Corea del Norte admitió oficialmente haber desplegado tropas para combatir junto a Rusia.

Moscú calificó su participación como “clave” en la reciente recuperación de la provincia de Kursk, mientras que Seúl y Washington denuncian esta alianza como una violación del derecho internacional.

Rusia y Pyongyang, por su parte, la justifican amparándose en su nuevo tratado de defensa mutua.

Mientras Rusia refuerza sus alianzas y busca consolidar su posición, Ucrania enfrenta crecientes dificultades para mantener el apoyo internacional.

¿Cambiará este breve alto el fuego el rumbo de una guerra que parece cada vez más estancada?