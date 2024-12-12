POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El caso de Mazen Al-Hamada
Oriente Medio
El caso de Mazen Al-Hamada
Mazen al-Hamada, el activista sirio cuyo sufrimiento se convirtió en un símbolo de la brutalidad del régimen de Assad
12 de diciembre de 2024

Mazen al-Hamada fue encontrado muerto en la infame prisión de Sednaya, en las afueras de Damasco.Su muerte confirma que nunca llegó a presenciar la caída del régimen que denunció con tanta valentía.Con sus ojos hundidos y un rostro marcado por el dolor, Hamada conmovió al mundo al relatar los horrores que vivió bajo el régimen de al-Assad.

“Cada vez que hablaba parecía cargar con el peso de otro mundo. Al hacerlo, era como si se enfrentara a la muerte misma”, escribió su amigo, el fotógrafo y cineasta Sakir Khader.Hamada fue detenido en dos ocasiones, en 2014 y 2020, y torturado junto a miles de personas tras el levantamiento de 2011.

Su testimonio sobre las brutales torturas que sufrió se convirtió en un llamado de atención sobre los crímenes del régimen sirio y un símbolo de la resistencia frente a la opresión.Esta es su historia

