Protestas y más deuda en Argentina

El miércoles, las calles de Argentina se llenaron de protestas frente al Congreso, mientras dentro se aprobaba un acuerdo con el FMI que añade más deuda a un país ya ahogado.

Los jubilados, que enfrentan recortes severos, fueron uno de los sectores más afectados. Con miles de policías en las calles, decenas de detenidos y escenas de violencia, como la de una jubilada de 87 años empujada al suelo, la situación se volvió aún más tensa.

¿Este acuerdo traerá realmente mejoras o solo profundizará la incertidumbre?