Protestas y más deuda en Argentina
El miércoles, las calles de Argentina se llenaron de protestas frente al Congreso, mientras dentro se aprobaba un acuerdo con el FMI que añade más deuda a un país ya ahogado
20 de marzo de 2025

El miércoles, las calles de Argentina se llenaron de protestas frente al Congreso, mientras dentro se aprobaba un acuerdo con el FMI que añade más deuda a un país ya ahogado.

Los jubilados, que enfrentan recortes severos, fueron uno de los sectores más afectados. Con miles de policías en las calles, decenas de detenidos y escenas de violencia, como la de una jubilada de 87 años empujada al suelo, la situación se volvió aún más tensa.

¿Este acuerdo traerá realmente mejoras o solo profundizará la incertidumbre?

