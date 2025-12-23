POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
25 aniversario de mil años de convivencia en Almonaster la Real, Huelva
23 de diciembre de 2025

Almonaster la Real es un pequeño pueblo en las sierra de Aracena, en Huelva. Su nombre deriva del árabe “al-munastir” y este a su vez del latin y significa “el monasterio”.

Alrededor de la mezquita del siglo X que corona este pueblos se celebran cada año, desde hace 25 años, unas jornadas de cultura islámica organizadas por el ayuntamiento de @almonasterlareal y la fundación @mezquitasevilla

Estas jornadas, que este año cumplen su 25 aniversario, son un testimonio a la herencia musulmana de España así como a su pasado y futuro de convivencia

