POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Francotirador mata niño palestino
00:18
Oriente Medio
Francotirador mata niño palestino
Un francotirador israelí ha matado a un niño palestino en el campamento de Balata, al este de Nablus, en Cisjordania ocupada. El menor fue alcanzado mientras su amigo logró escapar ileso.
20 de diciembre de 2024

Este trágico incidente se suma a una creciente ola de violencia en Cisjordania. Desde octubre de 2023, más de 500 palestinos han muerto en la región, incluidos al menos 81 menores, en lo que se ha convertido en el año más letal para los palestinos desde que la ONU comenzó a registrar estas cifras en 2005.

La intensificación de las operaciones militares israelíes y los ataques de colonos han exacerbado la situación, generando preocupación internacional por las violaciones de derechos humanos y la falta de rendición de cuentas

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel