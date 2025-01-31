Trump libera al pirata Roberts

Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, la mayor plataforma de comercio ilícito en la dark web, acaba de recibir un indulto de parte de Donald Trump.

Pero, ¿quién es este “pirata” y por qué estaba en prisión?

Fundó en 2011 Silk Road, un mercado negro donde se podía comprar desde drogas hasta servicios de hackers, todo de forma anónima usando bitcoin.

Pero Ulbricht no solo era un empresario digital, sino también un firme defensor de los principios libertarios: mercados libres y soberanía individual, algo similar a las ideas de Milei.

Tras su arresto en 2013, y una condena de doble cadena perpetua de más de 40 años, Ulbricht se convirtió en un símbolo para muchos que lo ven como un mártir de la resistencia contra el poder del estado. Pero, para otros, sigue siendo un criminal.

¿Es este un héroe de la libertad o un criminal peligroso?