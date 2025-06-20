POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Netanyahu critica Irán mientras él destruye hospitales en Gaza
Netanyahu critica Irán mientras él destruye hospitales en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó a Irán por lanzar misiles contra hospitales y atacar a civiles. Sin embargo, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han bombardeado e irrumpido repetidamente en instalaciones médicas
20 de junio de 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó a Irán por lanzar misiles contra hospitales y atacar a civiles. Sin embargo, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han bombardeado, asediado e irrumpido repetidamente en instalaciones médicas e infraestructura civil en Gaza. Hospitales como Al-Shifa, Nasser y Al-Aqsa han sido escenario de bombardeos, cortes de suministros y desplazamientos forzados. Mientras tanto, Tel Aviv continúa la ofensiva sobre la población gazatí, agravando la crisis humanitaria en el enclave palestino.

