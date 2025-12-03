POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder
06:50
América Latina
Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder
Cuatro mil soldados, buques de guerra, submarinos, aviones espía y hasta una recompensa millonaria por la cabeza de Nicolás Maduro.
3 de diciembre de 2025

Washington lo presenta como una cruzada contra el narcotráfico, pero la historia cuenta otra cosa: petróleo, hegemonía y geopolítica.

Las sanciones, los bloqueos y las operaciones encubiertas no trajeron democracia ni derechos humanos, sino hiperinflación, colapso económico y el éxodo de millones de venezolanos. La ironía: mientras EE.UU. intentaba asfixiar a Caracas, China llenaba el vacío con inversiones y acuerdos petroleros.

Hoy, el libreto sigue siendo el mismo. Lo llaman “guerra contra las drogas”, pero la verdadera disputa es por recursos, poder y control. Y quienes pagan el precio son, una vez más, los venezolanos.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel