Fisura diplomática entre Argentina e Israel

Argentina congeló los planes de trasladar su embajada a Jerusalén, una promesa clave del presidente Javier Milei, tras tensiones con Israel por un controvertido proyecto petrolero frente a las Islas Malvinas.



La decisión fue anunciada después de que una empresa israelí, Navitas Petroleum, junto a una británica, planeara perforar cerca de la plataforma petrolera Sea Lion, lo que Buenos Aires calificó de “unilateral e ilegítimo” por afectar su reclamo de soberanía sobre el archipiélago.



El congelamiento del traslado, que estaba previsto para abril de este año, marca un giro inesperado en la relación entre Buenos Aires y Jerusalén, que se había fortalecido desde la elección de Milei en 2023.



Aunque Israel insiste en que no controla a la empresa ni sus actividades, la disputa ha reavivado una vieja tensión por los recursos energéticos en el Atlántico Sur y pone en duda hasta qué punto Argentina mantendrá su alineamiento diplomático