Israel derriba edificios en Jerusalén Este ocupada

Un amplio despliegue de fuerzas israelíes llevó a cabo en las últimas horas una operación de varias horas en el campo de refugiados de Qalandia y en el barrio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén Este ocupada.

Testimonios y fuentes oficiales palestinas hablan de demoliciones, detenciones y confiscación de vehículos a lo largo de la carretera que conecta el puesto de control militar de Qalandia con Kafr Aqab. Según la Media Luna Roja Palestina, al menos 24 personas resultaron heridas durante la incursión, tres de ellas por fuego real, incluido un menor de 15 años.

Esta operación se produce en un contexto de escalada de violencia israelí casi diaria en Cisjordania ocupada: desde octubre de 2023, fuerzas israelíes y colonos armados han matado a más de 1.100 palestinos, herido a casi 11.000 y detenido a unas 21.000 personas, según datos palestinos citados por agencias internacionales.