Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"
“El Juego del Calamar” no es ficción, está ocurriendo en Gaza: personas corriendo hacia la muerte para sobrevivir.
3 de diciembre de 2025

Mientras los juegos mortales de la serie El Juego del Calamar de Netflix impactan a los espectadores, un miedo similar se vive cada día en Gaza. Aquí, la vida real está llena de dolor y peligros que no desentonan con la ficción de Netflix.

El juego de “Luz Roja, Luz Verde” en la serie muestra cómo los jugadores arriesgan sus vidas con un solo movimiento en falso, mientras que en Gaza, los civiles se ven obligados a jugar ese mismo juego bajo armas reales.

Miles de palestinos arriesgan sus vidas para obtener comida, porque los soldados israelíes disparan mortalmente ante el más mínimo movimiento.

Aquí, el verdadero Juego del Calamar se juega con vidas humanas reales.

