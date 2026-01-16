Choque entre enviados de la ONU de Irán y EE.UU.

Estados Unidos e Irán intercambiaron duras advertencias en el Consejo de Seguridad de la ONU, con Washington afirmando que el presidente Donald Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” ante la inestabilidad en Irán.

La delegación iraní respondió que no busca una escalada, pero advirtió que cualquier ataque —directo o indirecto— tendrá una “respuesta decisiva” conforme al Artículo 51 de la Carta de la ONU.

Según agencias internacionales, las protestas que estallaron a finales de diciembre han comenzado a disminuir, mientras Teherán acusa a EE.UU. e Israel de “interferir” en la situación interna. Washington, por su parte, dice estar “evaluando respuestas”, sin descartar acciones militares.